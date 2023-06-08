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22:40, 8 июня 2023Мир

В Египте выяснят причины аномального поведения напавшей на россиянина акулы

Минприроды Египта: напавшую на россиянина в Хургаде акулу поймали

Фото: Unsplash.com

Министерство природы Египта сообщило о поимке акулы, напавшей на россиянина в Хургаде. Заявление ведомства опубликовано в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмечается, что хищная рыба была выловлена специальной группой, после чего передана для выяснения причин аномального поведения и нападения на купающегося.

Кроме того, эксперты определят, была ли эта акула причастна к ряду других несчастных случаев, произошедших ранее. По итогам исследования Минприроды пообещало объявить о результатах.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Mash пишет, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

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    Марина Совина
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