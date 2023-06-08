Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:36, 8 июня 2023Путешествия

Задержан подозреваемый в покушении на россиянина в Таиланде

Shot: на Пхукете задержали гражданина Казахстана, выстрелившего в россиянина на Пхукете

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

На острове Пхукет в Таиланде задержан 49-летний казахстанец Артур Легай по подозрению в покушении на убийство россиянина, владельца местного ресторана Дмитрия Олейникова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полицейские задержали подозреваемого у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета, когда тот пытался покинуть страну.

Известно, что Легай четыре раза выстрелил в лобовое стекло автомобиля Олейникова. Одна из пуль попала в легкое россиянина, его прооперировали.

Ранее сообщалось, что раненый гражданин России находится в коме после нападения у кафе в Таиланде. В момент прибытия правоохранителей он истекал кровью, но находился в сознании. Мужчину немедленно госпитализировали в больницу Таланг. По данным камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист в шлеме.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Экс-генсек НАТО оценил возможность отправки войск альянса на Украину. Что думают страны о ее членстве в организации?
    Взрыв газа произошел в российском многоэтажном доме
    Сексолог назвал неочевидные интимные страхи мужчин
    Россия подняла истребители для атак по ВСУ в Запорожье
    Задержан подозреваемый в покушении на россиянина в Таиланде
    Полиция начала поиски наводчика украинских морских дронов в Крыму
    Токаев заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН
    Названа обладательница главного голоса московского метро
    Пушилин заявил о необходимости освободить всю Украину
    Центробанк сообщил о снижении контроля за выводом средств за рубеж
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.