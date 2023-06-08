Задержан подозреваемый в покушении на россиянина в Таиланде

Shot: на Пхукете задержали гражданина Казахстана, выстрелившего в россиянина на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде задержан 49-летний казахстанец Артур Легай по подозрению в покушении на убийство россиянина, владельца местного ресторана Дмитрия Олейникова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полицейские задержали подозреваемого у билетной кассы в международном аэропорту Пхукета, когда тот пытался покинуть страну.

Известно, что Легай четыре раза выстрелил в лобовое стекло автомобиля Олейникова. Одна из пуль попала в легкое россиянина, его прооперировали.

Ранее сообщалось, что раненый гражданин России находится в коме после нападения у кафе в Таиланде. В момент прибытия правоохранителей он истекал кровью, но находился в сознании. Мужчину немедленно госпитализировали в больницу Таланг. По данным камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист в шлеме.