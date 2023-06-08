Раскрыто состояние россиянина после нападения в Таиланде

Thaiger: россиянин находится в коме с ранением в грудь после нападения в Таиланде

44-летний гражданин России находится в коме с огнестрельным ранением в грудь после нападения у кафе в Таиланде. О состоянии мужчины сообщило издание Thaiger.

По информации источников, россиянин также был ранен в туловище и плечо. В момент прибытия правоохранителей он истекал кровью, но находился в сознании, передает медиа. Мужчину немедленно госпитализировали в больницу Таланг.

Накануне сообщалось, что гражданин России получил огнестрельные ранения на Пхукете. По данным правоохранителей, он был ранен примерно в 11:45 по местному времени (07:45 мск) в своем автомобиле. На машине россиянина были обнаружены четыре пулевых отверстия. По данным камер видеонаблюдения, нападение совершил мотоциклист в шлеме, который подошел к автомобилю, сделал четыре выстрела, после чего скрылся.