Стала известна личность пострадавшего в конфликте с другом маэстро Понасенкова

Вступившим в конфликт с другом Евгения Понасенкова оказался гендиректор юридической фирмы

Стала известна личность мужчины, вступившего в конфликт с историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), также известным как Маэстро, и его другом, юристом Рамисом Зариповым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пострадавшим оказался 55-летний гендиректор юридической фирмы. Последний раз мужчину видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера он поехал в свою съемную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и встретил Маэстро и его приятеля.

Ранее историк рассказал сотрудникам полиции, что конфликт произошел в то время, когда он с Зариповым гулял и фотографировался с поклонниками. В какой-то момент неизвестный пьяный мужчина подошел к ним и принялся их оскорблять. Понасенков и Зарипов прошли освидетельствование, по результатам которого оказались трезвы.

Зарипов во время ссоры оттолкнул 60-летнего мужчину, из-за чего тот упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга. Пострадавший находится без сознания.

Его родственники только сейчас узнали, что он лежит в больнице.