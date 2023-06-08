Маэстро Понасенков пригрозил вступившему с ним в конфликт заявлением в полицию

SHOT: Понасенков напишет заявлению в полицию на мужчину, с которым у него был конфликт

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), также известный как Маэстро, заявил, что намерен написать заявление в полицию по статье об угрозе убийством на мужчину, с которым он и его друг юрист Рамис Зарипов вступили в конфликт. Об этом сообщает SHOT в Telegram.

«Алкаш постоянно кричал, что убьет нас, — громко и с матом. Замахивался, было дикое выражение лица», — рассказал Понасенков. По его словам, они с Зариповым уже подготовили заявление в полицию. Основанием для возбуждения уголовного дела, как утверждает историк, может стать статья 119 Уголовного кодекса РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Как отмечает SHOT, личность пострадавшего пока не установлена. Он находится в больнице черепно-мозговой травмой.

Инцидент с Понасенковым произошел 6 июня. Утверждалось, что во время прогулки по центру Москвы у историка произошел конфликт с неизвестным мужчиной, находившимся в нетрезвом состоянии. Зарипов толкнул его, после чего тот упал и ударился головой. Позже пострадавший попал в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Зарипов, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы не нашли состава преступления в его действиях и признали их самообороной. Юрист также уточнил, что их с Понасенковым не арестовывали, разговор с сотрудниками полиции состоялся на месте происшествия.

Понасенкова внесли в реестр иностранных агентов 1 апреля 2022 года. К этому решению историк отнесся крайне негативно и назвал его глупостью.