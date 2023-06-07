Маэстро Понасенков опроверг свое задержание после драки в Москве

Историк Понасенков рассказал, что не участвовал в драке в центре Москвы

Историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опроверг свое задержание в центре Москвы после драки с незнакомцем. По его словам, никакого рукоприкладства не было. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал подробности инцидента с его участием вечером 6 июня.

«Я как обычно гулял по Арбату, по арбатским переулкам, как делаю почти каждый день. Со мной фотографируются поклонники, замечательные ребята, и просто какой-то алкаш — грязный, патлатый, волосы до плеч — увязался с матом, оскорблял, приставал. Он меня не знает, не узнал, то есть без личного момента. Мы спешили с приятелем, он его оттолкнул от себя. А алкаш на ногах не стоял, потом уже через несколько шагов упал. Вся история. Я его не трогал, он меня не трогал, хотя орал на нас обоих, как невменяемый», — объяснил маэстро.

Какое там задержание? Полный бред. Мне нужно было понять, кто он, чтобы наказали. Поэтому вызвали милицию, приехали ребята, они со мной фотографировались, они все поняли. Я сказал, что мне нужны имя и фамилия этого алкаша. Это все Евгений Понасенков историк

Евгений Понасенков добавил, что никакого протокола на него не составляли. Он также заявил, что ему ничего неизвестно о госпитализации нападавшего.

О задержании стало известно 7 июня. По информации Baza, это произошло днем ранее после конфликта Понасенкова и его спутника с неизвестным мужчиной в районе Хамовники. «Понасенков был с неким Рамисом Зариповым. Мужчины поссорились с неизвестным пока 60-летним гражданином — Зарипов толкнул его, мужчина упал и сильно ударился головой», — говорится в публикации. Telegram-канал утверждает, что пострадавшего госпитализировали в реанимацию с внутричерепной гематомой. В публикации говорится, что историк заявил о невиновности, а также прошел с другом освидетельствование, которое показало, что они оба трезвы.

1 апреля 2022 года Минюст России включил Понасенкова в список иностранных агентов. Историк назвал это глупостью и заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Он также попытался оспорить решение, но суд признал включение в реестр законным.