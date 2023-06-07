Друг Понасенкова раскрыл детали инцидента с участием Маэстро в Москве

Друг Понасенкова Зарипов, толкнувший мужчину, заявил, что действовал в рамках самообороны

Юрист Рамис Зарипов, являющийся другом историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известного как Маэстро, раскрыл детали конфликта с пьяным мужчиной в центре Москвы. В разговоре с SHOT он заявил, что действовал в рамках самообороны.

По словам Зарипова, полицейские не нашли никаких нарушений в том, что он толкнул пьяного мужчину, признав его действия самообороной. Юрист уточнил, что ни его, ни Понасенкова не доставляли в отдел, а беседа с сотрудниками полиции проходила на месте. После разговора правоохранители их отпустили.

Инцидент с участием Понасенкова и Зарипова произошел 6 июня. По данным Baza, у историка и его спутника возник конфликт с неизвестным мужчиной в районе Хамовники. Утверждалось, что юрист толкнул мужчину, после чего тот упал и сильно ударился головой. Издание пишет, что пострадавшего доставили в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Сам Понасенков, комментируя случившееся, рассказал, что гулял с Зариповым по Арбату, когда к нему подошел пьяный человек и начал оскорблять. «Мы спешили с приятелем, он его оттолкнул от себя. А алкаш на ногах не стоял, потом уже через несколько шагов упал. Вся история», — сообщил историк. Он добавил, что никакого протокола в отношении его друга не составляли.

Понасенкова включили в список иноагентов 1 апреля 2022 года. Историк назвал это решение глупостью и заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».