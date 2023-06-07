Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:55, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Друг Понасенкова раскрыл детали инцидента с участием Маэстро в Москве

Друг Понасенкова Зарипов, толкнувший мужчину, заявил, что действовал в рамках самообороны

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Юрист Рамис Зарипов, являющийся другом историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом в реестр иноагентов), также известного как Маэстро, раскрыл детали конфликта с пьяным мужчиной в центре Москвы. В разговоре с SHOT он заявил, что действовал в рамках самообороны.

По словам Зарипова, полицейские не нашли никаких нарушений в том, что он толкнул пьяного мужчину, признав его действия самообороной. Юрист уточнил, что ни его, ни Понасенкова не доставляли в отдел, а беседа с сотрудниками полиции проходила на месте. После разговора правоохранители их отпустили.

Материалы по теме:
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!» Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
«Вы думали, я вас не переиграю? Я вас уничтожу!»Скандальный российский историк провозгласил себя гением. С ним согласился весь интернет
5 января 2021
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Кто они и откуда у них так много денег
Популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей.Кто они и откуда у них так много денег
26 марта 2023

Инцидент с участием Понасенкова и Зарипова произошел 6 июня. По данным Baza, у историка и его спутника возник конфликт с неизвестным мужчиной в районе Хамовники. Утверждалось, что юрист толкнул мужчину, после чего тот упал и сильно ударился головой. Издание пишет, что пострадавшего доставили в реанимацию с внутричерепной гематомой.

Сам Понасенков, комментируя случившееся, рассказал, что гулял с Зариповым по Арбату, когда к нему подошел пьяный человек и начал оскорблять. «Мы спешили с приятелем, он его оттолкнул от себя. А алкаш на ногах не стоял, потом уже через несколько шагов упал. Вся история», — сообщил историк. Он добавил, что никакого протокола в отношении его друга не составляли.

Понасенкова включили в список иноагентов 1 апреля 2022 года. Историк назвал это решение глупостью и заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа».

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Наумова
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    В Минобороны подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами
    Стало известно о готовности Месси выступать за «Барселону» бесплатно
    Минобороны заявило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске
    ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.