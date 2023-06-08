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19:37, 8 июня 2023Силовые структуры

Москвичка устроила дебош в прокуратуре из-за проверки документов

В Москве жительница устроила дебош в прокуратуре из-за досмотра и проверки документов
Здание Генеральной прокуратуры

Здание Генеральной прокуратуры. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве местная жительница устроила дебош в Замоскворецкой районной прокуратуре из-за требования предъявить документы, сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, женщина хотела попасть в приемную прокурора, но, когда ее попросили пройти стандартную процедуру досмотра и проверки документов, устроила скандал и попыталась прорваться. Охрана вызвала сотрудников полиции, которым женщина оказала сопротивление. В отдел ее доставили силой, откуда вскоре отпустили. Оттуда женщина сразу поехала снимать побои.

Медики зафиксировали у нее кровоподтёки плеч, правого предплечья и растяжение мышц левого локтевого сустава. В отношении полицейских, задержавших женщину, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Якутии 31-летнему ранее судимому мужчине дали четыре года за нападение на полицейского.

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    Илона Палей
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