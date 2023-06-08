Путин раскритиковал навязывание другими странами образовательных шаблонов

Президент Путин счел недопустимым навязывание другими странами образовательных шаблонов

Недопустимо, когда другие страны навязывают суверенному государству шаблоны в образовательной и воспитательной сферах. С таким критическим заявлением выступил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам первого Международного форума министров образования. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Он считает, что в России все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию.

«У нас действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников», — отметил Путин.

6 июня глава государства поручил вернуть в следующем учебном году в российские школы уроки черчения.

Путин дал распоряжение ввести изучение учебного курса «Черчение» для тех лиц, которые обучаются на уровне среднего общего образования по технологическому профилю. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

