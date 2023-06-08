Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 8 июня 2023Россия

Путин раскритиковал навязывание другими странами образовательных шаблонов

Президент Путин счел недопустимым навязывание другими странами образовательных шаблонов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Недопустимо, когда другие страны навязывают суверенному государству шаблоны в образовательной и воспитательной сферах. С таким критическим заявлением выступил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам первого Международного форума министров образования. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале Кремля.

Он считает, что в России все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию.

«У нас действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников», — отметил Путин.

6 июня глава государства поручил вернуть в следующем учебном году в российские школы уроки черчения.

Путин дал распоряжение ввести изучение учебного курса «Черчение» для тех лиц, которые обучаются на уровне среднего общего образования по технологическому профилю. Ответственным за исполнение был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    В России стали производить меньше водки и коньяка
    Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре
    Выросло число пострадавших после разрушения Каховской ГЭС
    В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео
    Китай пообещал прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине
    Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области
    Путин раскритиковал навязывание другими странами образовательных шаблонов
    В Москве подешевел один тип жилья
    Занятия танцами после 85 лет повысили чувство уверенности в себе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.