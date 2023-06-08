Россия отреагировала на высылку дипломатов из Румынии

МИД: Москва ответит на решение Румынии о высылке 50 сотрудников посольства России

Москва ответит на решение Румынии о высылке 50 российских дипломатов в рамках сокращения численности посольства России в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сообщили сотрудники ведомства.

Ранее стало известно, что Румыния решила выслать из страны более 50 сотрудников посольства России. В заявлении уточняется, что Румынию должны покинуть 21 дипломат и 30 представителей технико-административного персонала. Их обязали уехать в течение 30 дней. В Бухаресте отметили, что хотят таким образом уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

