Россиянка Софья Сапега заявила, что помилование стало для нее большим сюрпризом

Россиянка Софья Сапега прокомментировала свое помилование. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сапега отметила, что освобождение стало для нее «большим сюрпризом». «Освобождение было настолько неожиданным. Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдет», — сказала она.

Россиянка добавила, что планирует провести какое-то время со своей семьей. «Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь», — отметила она.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Сапегу, которую суд республики ранее приговорил к шести годам тюрьмы. Девушку передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор Олег Кожемяко.

Сразу после этого Сапега покинула территорию Белоруссии, сообщил ее адвокат Антон Гашинский.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, на котором пара летела в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске по требованию Белоруссии. Сапега вскоре призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные силовиков.