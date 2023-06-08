Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили

Военный эксперт Кнутов назвал молчание Киева по поводу наступления беспроигрышной позицией

Сохраняя молчание, Украина пытается создать себе информационные «пути отхода» на случай провала контрнаступления, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Молчание Киева на фоне начавшегося наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) военный эксперт объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Полное молчание киевской пропаганды относительно контрнаступления связано с (…) попыткой Украины обезопасить себя на случай поражения и оставить себе пути информационные "пути отхода". Уже исходя из развития событий — получится у них занять какие-то территории или нет — будет зависеть и то, что они скажут», — сказал он.

Это беспроигрышная позиция Юрий Кнутов директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке

Специалист выразил уверенность в том, что наступательная кампания ВСУ все же началась, и не исключил, что Киев продолжит предпринимать попытки прорыва.

«Контрнаступление реально началось, причем несколько дней назад, на южнодонецком направлении. (...) Сейчас мы видим вторую попытку прорыва. Думаю, Украина этим не ограничится, и эти попытки будут продолжаться не один день», — пояснил Кнутов.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Информацию о начале контрнаступления подтвердили также и The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ, а также телеканал ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.