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18:50, 8 июня 2023Бывший СССР

Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили

Военный эксперт Кнутов назвал молчание Киева по поводу наступления беспроигрышной позицией

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сохраняя молчание, Украина пытается создать себе информационные «пути отхода» на случай провала контрнаступления, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Молчание Киева на фоне начавшегося наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) военный эксперт объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Полное молчание киевской пропаганды относительно контрнаступления связано с (…) попыткой Украины обезопасить себя на случай поражения и оставить себе пути информационные "пути отхода". Уже исходя из развития событий — получится у них занять какие-то территории или нет — будет зависеть и то, что они скажут», — сказал он.

Это беспроигрышная позиция

Юрий Кнутовдиректор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке

Специалист выразил уверенность в том, что наступательная кампания ВСУ все же началась, и не исключил, что Киев продолжит предпринимать попытки прорыва.

«Контрнаступление реально началось, причем несколько дней назад, на южнодонецком направлении. (...) Сейчас мы видим вторую попытку прорыва. Думаю, Украина этим не ограничится, и эти попытки будут продолжаться не один день», — пояснил Кнутов.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Информацию о начале контрнаступления подтвердили также и The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ, а также телеканал ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.

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    Кирилл Садовский
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