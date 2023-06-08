Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили
Сохраняя молчание, Украина пытается создать себе информационные «пути отхода» на случай провала контрнаступления, считает директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов. Молчание Киева на фоне начавшегося наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) военный эксперт объяснил в беседе с «Лентой.ру».
«Полное молчание киевской пропаганды относительно контрнаступления связано с (…) попыткой Украины обезопасить себя на случай поражения и оставить себе пути информационные "пути отхода". Уже исходя из развития событий — получится у них занять какие-то территории или нет — будет зависеть и то, что они скажут», — сказал он.
Это беспроигрышная позиция
Специалист выразил уверенность в том, что наступательная кампания ВСУ все же началась, и не исключил, что Киев продолжит предпринимать попытки прорыва.
«Контрнаступление реально началось, причем несколько дней назад, на южнодонецком направлении. (...) Сейчас мы видим вторую попытку прорыва. Думаю, Украина этим не ограничится, и эти попытки будут продолжаться не один день», — пояснил Кнутов.
6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.
Информацию о начале контрнаступления подтвердили также и The Washington Post со ссылкой на четырех чиновников из ВСУ, а также телеканал ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, в том числе источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому.