В Краснодаре открылась выставка про советских людей разных профессий

В Краснодаре открылась выставка «Все советские люди» о профессиях в СССР

В Краснодаре в музее имени Коваленко 8 июня открылась выставка «Все советские люди». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передают «Юга.ру».

В экспозицию вошли 70 живописных и графических работ 35 авторов, среди которых Александр Пушнин, Олег Ломакин, Виктор Рейхет и другие. На выставке представлены образы советских людей разных профессий, работы охватывают 1940-е — 1990-е годы.

Посетители также смогут увидеть пейзажи и натюрморты, описывающие жизнь в СССР во второй половине XX века.

«Эта выставка — дань уважения и признательности советским людям, в том числе художникам, подарившим нам эти яркие и проникновенные образы», — рассказали в пресс-службе.

Экспозиция будет работать до 25 июня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала», в которую вошли более 200 работ разных направлений авангарда. Посетители смогут ознакомиться с картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Петра Соколова, Павла Сурикова, Магдалины Вериго, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других художников.