Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:54, 8 июня 2023Моя страна

В Краснодаре открылась выставка про советских людей разных профессий

В Краснодаре открылась выставка «Все советские люди» о профессиях в СССР

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре в музее имени Коваленко 8 июня открылась выставка «Все советские люди». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передают «Юга.ру».

В экспозицию вошли 70 живописных и графических работ 35 авторов, среди которых Александр Пушнин, Олег Ломакин, Виктор Рейхет и другие. На выставке представлены образы советских людей разных профессий, работы охватывают 1940-е — 1990-е годы.

Посетители также смогут увидеть пейзажи и натюрморты, описывающие жизнь в СССР во второй половине XX века.

«Эта выставка — дань уважения и признательности советским людям, в том числе художникам, подарившим нам эти яркие и проникновенные образы», — рассказали в пресс-службе.

Экспозиция будет работать до 25 июня.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала», в которую вошли более 200 работ разных направлений авангарда. Посетители смогут ознакомиться с картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Петра Соколова, Павла Сурикова, Магдалины Вериго, Василия Кандинского, Казимира Малевича и других художников.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении
    Россиянин провел три года в тюрьме на Бали из-за марихуаны и был депортирован
    РФС наказал футболиста ЦСКА за слова об игроке «Спартака» в интервью
    Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ сняли на видео
    На Украине заявили о тяжелых боях в Запорожье
    Американское издание опубликовало «пророчества» Ванги о ядерной катастрофе
    В России группу возвращавшихся из лагеря детей бросили на обочине
    Шойгу заявил о потере ВСУ почти тысячи бойцов за сутки
    Российские войска остановили попытки атак ВСУ на четырех направлениях
    Водитель успел спастись из загоревшегося после удара молнии автомобиля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.