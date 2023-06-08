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22:29, 8 июня 2023Забота о себе

Названы улучшающие качество секса упражнения

Фитнес-тренер Ли Митчелл посоветовал йогу и кардиотренировки для улучшения интимной жизни

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Регулярные занятия спортом улучшают качество секса, считает личный фитнес-тренер Ли Митчелл. Наиболее подходящие упражнения для прокачки сексуальности он назвал Daily Mail.

Первый вид упражнений, который, по мнению Митчелла, полезен для улучшения половой жизни, — это кардиотренировки. Он отметил, что бег, плавание и езда на велосипеде повышают выносливость и ускоряют циркуляцию крови в организме, усиливая сексуальное возбуждение.

Также тренер посоветовал заниматься йогой и пилатесом, которые учат управлять своим телом и дыханием. «Эти практики помогают расслабиться, снизить уровень стресса и улучшить контроль над телом. Все это способствует более полноценной интимной связи», — отметил Митчелл.

Еще одним способом изменить к лучшему интимную жизнь с помощью спорта тренер назвал силовые тренировки. Он посоветовал регулярно выполнять упражнения со штангой и гантелями, а также подтягиваться и отжиматься. По словам Митчелла, такие тренировки позволяют нарастить мышечную массу и обрести уверенность в своей привлекательности. Кроме того, тренер уверен, что сильные и выносливые мышцы позволят экспериментировать с новыми позами в постели.

Помимо этого Митчелл рекомендовал выполнять упражнения для тренировки мышц тазового дна. По его словам, хороший тонус интимных мышц усиливает сексуальное удовольствие и помогает устранить некоторые сексуальные дисфункции.

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