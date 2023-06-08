«Газпром» отложил запуск проекта по производству СПГ

«Ведомости»: «Газпром» отложил запуск первого в РФ производства СПГ из угольных пластов

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») отказалась от планов по запуску первого в России производства сжиженного природного газа (СПГ) из угольных пластов в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с намерениями компании, и пресс-службу правительства Кузбасса пишут «Ведомости».

Строительство предприятия началось в 2021 году. Базой для него должно было стать Нарыкско-Осташкинское метаноугольное месторождение. Выход на полную мощность ожидался в 2024-м, предполагаемая мощность составляла 220 тысяч тонн в год. Но в нынешних условиях экономическая целесообразность производства оказалась под вопросом, поэтому проект отложили.

Произведенный СПГ хотели использовать для карьерной техники, объектов жилищно-коммунального хозяйства и увеличения числа газовых заправок в Кемеровской области. Власти региона опровергают закрытие проекта, по их оценке завод запустят в 2026 году, но первая очередь будет производить только 26,3 тысячи тонн в год.

Представитель администрации Кузбасса опровергает технологические проблемы, по его словам, эти вопросы на совещаниях даже не поднимались. По оценке «Газпрома», запасы метана в Кемеровской области составляют 13 триллионов кубометров. Потенциальный объем добычи может составлять до четырех миллиардов кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что промышленная добыча метана из угольных пластов развита в США, Австралии, Канаде, Китае. Австралия с его помощью даже реализует крупнотоннажные проекты. В России также есть технология дегазации угольных пластов, но полученный таким образом метан чаще всего сжижается.

Ранее сообщалось, что крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года из-за отсутствия оборудования. Компания не может найти замену подсанкционным компрессорам и турбинам.