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23:18, 8 июня 2023Россия

В Крыму призвали прекратить экспорт газа поставщикам оружия на Украину

Глава Крыма Аксенов призвал прекратить экспорт газа и нефти в страны, дающие оружие ВСУ
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что следует остановить поставки энергоресурсов тем странам Европы, которые поддерживают Украину и поставляют оружие Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Крым 24».

Аксенов предложил прекратить экспорт газа и нефти в страны, дающие военную помощь ВСУ. «Поставили танки — отключаем газ, нефть — все, до свидания. Не надо, чтобы авиация летала. Для них должен быть водораздел», — призвал он.

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Политик добавил, что следует считать любого поставщика оружия Украине участником конфликта.

В том же эфире Аксенов допустил новое контрнаступление ВСУ. По его мнению, действия украинских военных являются только частью операции, а не ее основным планом.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Он уточнил, что противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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    Марина Совина
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