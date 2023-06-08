Польша получила первый T-50

Польша получила от Южной Кореи первый самолет T-50

Польша получила от Южной Кореи первый двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет T-50 (FA-50). Соответствующая церемония состоялась на заводе Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, сообщает Aviacionline.

В мероприятии приняли участие около ста официальных лиц, включая руководство военных ведомств Польши и Южной Кореи.

«В настоящее время мы ведем переговоры о строительстве сервисного центра в Польше на основе сотрудничества между Korea Aerospace Industries и Polish Armaments Group. Это позволит нам обучать пилотов на собственной учебной базе и обслуживать FA-50 в Польше», — сказал на церемонии министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В июле глава военного ведомства страны заявил, что Польша намерена купить 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи.