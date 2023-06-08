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12:21, 8 июня 2023Ценности

Блогерша неожиданно отреагировала на действия мастера во время нанесения тату

TikTok-блогерша Джасмарей показала на видео процесс создания тату

Кадр: @JASSY.SAMONEE / TikTok

Блогерша Джасмарей (фамилия неизвестна) неожиданно отреагировала на действия мастера во время нанесения тату. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом @jassy.samonee запечатлела на видео процесс создания изображения на коже в тату-салоне. В ролике видно, что черты лица девушки невольно исказились от боли. «Эту боль я оцениваю на 32 балла из 10. Но мне это нравится», — призналась она.

Затем пользовательница сети продемонстрировала результат работы мастера. На опубликованном видео Джасмарей показала рисунок в виде большой бабочки черно-синего цвета, расположенной в области поясницы.

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Подписчики оценили татуировку блогерши в комментариях под постом. «Очень красивое изображение», «По-моему, это знак, что и мне пора сделать тату», «Это действительно самая сильная боль», — заключили они.

Ранее в июне врач перечислила россиянам способы избежать рисков при нанесении татуировок. Эксперт предупредила, что упомянутая процедура может привести к аллергической реакции или заражению опасной инфекцией. По словам доктора, чтобы предотвратить данные последствия, стоит серьезно подходить к выбору тату-салона.

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    Екатерина Ештокина
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