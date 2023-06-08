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14:11, 8 июня 2023Бывший СССР

ВСУ атаковали электроподстанцию под Новой Каховкой

РИА Новости: ВСУ наносят артиллерийские удары по электроподстанции под Новой Каховкой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью артиллерии наносят удары по электроподстанции в районе населенного пункта Корсунка под Новой Каховкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии в нескольких местах около электроподстанции загорелся лес. Как уточняется, дым от пожаров видно за несколько километров от возгорания.

Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев заявил, что атаки ВСУ продолжаются несколько дней. По его словам, интенсивные обстрелы электроподстанции начались после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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Он назвал целью ВСУ обесточивание района и вышек сотовой связи. «В настоящее время телефонной связи и мобильного интернета в подтопленных районах нет», — сказал Агаев и добавил, что из-за отсутствия сигнала в зоне затопления местным жителям не удается связаться с родственниками и спасателями.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, ее верхняя часть была разрушена. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

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    Кристина Есикова
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