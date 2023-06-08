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12:45, 8 июня 2023Россия

Российский подполковник заявил о пытках со стороны вагнеровцев

Подполковник Вооруженных сил России Роман Винивитин заявил о пытках со стороны вагнеровцев

Фото: РИА Новости

Подполковник Вооруженных сил России Роман Винивитин заявил о пытках со стороны представителей ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Он рассказал, что его пленили сотрудники частной военной компании во время его объезда своих подразделений и передовых порядков.

«Держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять», — вспомнил военнослужащий.

По его словам, напряженность в отношениях его бригады и вагнеровцами началась с первых дней их переброски на артемовское направление. Подполковник заявил, что ЧВК якобы похитили у них два танка Т-80, четыре пушки, «Камаз» и БМП. Также он сообщил о похищении старшины одного из батальонов, которого мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином, и похищении начальника штаба. Также Винивитин обвинил основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в дискредитации ВС России.

Ранее соратники главы Чечни Рамзана Кадырова устроили заочную перепалку в Telegram-каналах с соратниками основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина из-за его слов о спецназе «Ахмат», выполняющем задачи в ходе специальной военной операции (СВО).

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    Никита Абрамов
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