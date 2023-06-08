Блогерша раскрыла простой способ сохранить чистоту волос надолго

Блогерша Витулли призвала втирать шампунь в быстро загрязняющиеся места во время мытья

Блогерша Николь Витулли раскрыла простой способ сохранить чистоту волос надолго. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом vitulls, чей блог насчитывает 70 тысяч подписчиков, порекомендовала мыть голову дважды, а также использовать кондиционер. Так, по ее словам, сначала она очищает локоны шампунем во всех труднодоступных местах, отодвигая при этом уши. Во время второго очищения юзерша призвала использовать каплю шампуня, растирать ее между ладонями и наносить на участки головы, которые загрязняются быстрее всего.

Ролик стал вирусным и набрав 64 тысячи лайков. Подписчики поблагодарили девушку за совет в комментариях под постом. «Обязательно попробую, спасибо!», «Уже завтра помою так голову», «Никогда раньше так не делала, но попробую», «А я именно так и очищаю волосы, и это действительно работает», — написали они.

В марте парикмахер раскрыла приводящую к жирности волос ошибку во время мытья. По мнению специалиста, данная проблема возникает из-за использования слишком горячей воды.