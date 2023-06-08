Специалисты предупредили о рисках популярного китайского средства для похудения

Физиолог Корк: прием капсул с берберином для похудения может быть опасен для здоровья

Физиолог Саймон Корк и глава британского регистра китайской фитотерапии Алекс Джейкобс назвали популярные в соцсетях капсулы для похудения с берберином потенциально опасными для здоровья. Мнение специалистов о рисках очередного средства из TikTok приводит Daily Mail.

Издание заметило, что в TikTok стали набирать миллионы просмотров ролики, в которых пользователи рассказывают об успешном похудении с помощью капсул с берберином. Это вещество растительного происхождения, которое с древности использовалось в китайской медицине, теперь продается в интернет-магазинах. Некоторые авторы видео сравнили эффект от таблеток с действием семаглутида.

Физиолог Саймон Корк, читающий лекции в Кембридже и специализирующийся на проблемах ожирения, предупредил, что прием капсул с берберином может быть опасен для здоровья, поскольку воздействие вещества на организм человека недостаточно изучено. Кроме того, по словам специалиста, его эффект для похудения не подтвержден.

Есть некоторые доказательства, что берберин оказывает незначительное влияние на ускорение метаболизма благодаря ускорению утилизации глюкозы. Это сильно отличается от того, как действуют Ozempic, Wegovy или семаглутид, которые снижают аппетит, поскольку берберин не уменьшает голод Саймон Корк Физиолог

Корк добавил, что прием берберина может снизить эффективность других препаратов, которые принимает человек, а также вызвать побочные эффекты, например, тошноту и боль в желудке. Однако наибольшая опасность непроверенных методов похудения, по мнению специалиста, — это дезинформация людей о свойствах лекарств.

Генеральный директор регистра китайской фитотерапии Алекс Джейкобс также не одобрил новое увлечение в TikTok. Он назвал безответственным употребление лекарств растительного происхождения без консультации со специалистом и подчеркнул, что такой подход не соответствует методам китайской медицины.

Ранее британские пластические хирурги раскрыли влияющий на молодость и красоту кожи побочный эффект таких препаратов, как Ozempic и Wegovy. О других тяжелых побочных эффектах «уколов стройности» рассказала медсестра из США Мередит Шорр.