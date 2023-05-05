Раскрыт новый побочный эффект уколов для быстрого похудения

The Times: похудение на уколах для диабетиков может стать причиной дряблой кожи на лице

Британские пластические хирурги заметили возрастающий спрос на их услуги со стороны людей, которые недавно похудели благодаря «уколам стройности». Новый побочный эффект применения метода быстрой потери веса раскрыло издание The Times.

Пластический хирург-консультант из Лондона Раджив Гровер рассказал, что за последние полгода спрос на косметологические услуги утроился. По его словам, пациенты стали чаще просить ввести им филлеры для подтяжки щек, обвисших из-за быстрого похудения, а также удалить дряблую кожу с шеи, линии челюсти и век. По мнению специалиста, ажиотаж на услуги пластических хирургов связан с использованием таких инъекций для лечения сахарного диабета, как Ozempic и Wegovy, в качестве простого способа быстро похудеть.

Гровер предположил, что похудение на уколах для диабетиков может быть причиной стремительного старения. Отличительной особенностью таких пациентов является дряблая кожа на шее и в нижней части лица, говорит специалист.

«По состоянию кожи видна разница в результатах похудения после Ozempic, естественных методов и операции по бандажированию желудка. Даже у пациентов с небольшой потерей веса — от двух до четырех килограммов — появляется дряблая кожа. Это затрагивает нижнюю часть лица и шею, чего не произошло бы при естественном похудении».

Еще один косметический хирург Дженнифер Дойл считает, что выраженный на лице побочный эффект мог возникнуть из-за того, что люди принимали непредназначенный для них препарат. Она добавила, что такие уколы рекомендуются людям с ожирением, которые не могут контролировать чувство голода.

Ранее американский врач-дерматолог Сьюзан Массик предупредила, что метод быстрого похудения может привести к ускоренному выпадению волос. О других тяжелых побочных эффектах рассказала медсестра из США Мередит Шорр.