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09:52, 9 июня 2023Силовые структуры

Силовики задержали курьера аферистов за хищение денег у 68-летней пенсионерки

В Городце задержали курьера аферистов и его знакомого, распылившего газ в полицейского

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Городце задержали 18-летнего курьера аферистов и его 35-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка и рассказала, как мошенники забрали у нее 75 тысяч рублей. Они использовали схему «Ваш родственник попал в беду». Женщине позвонила аферистка от лица родственницы, которая попала в аварию. Затем ей позвонил якобы правоохранитель и убедил собрать сумму для невозбуждения дела. Пожилая женщина выполнила все требования и отдала деньги курьеру, игравшему роль водителя полицейского.

Вскоре силовики нашли посыльного. Им оказался юноша из Мордовии. Его поймали у банкомата в торговом центре. Рядом с ним находился товарищ из Брянской области. При задержании они оказали сопротивление, а старший мужчина распылил газ в лицо полицейского.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

«Материалы по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в ближайшее время будут собраны и переданы в следственные органы», — добавили в пресс-службе.

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали сообщника афериста, который обманул пенсионерку. Телефонный мошенник, представившись участковым уполномоченным полиции, убедил пожилую женщину выкинуть из окна пакет с 150 тысячами рублей.

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    Екатерина Власова
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