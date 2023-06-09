Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 9 июня 2023Из жизни

50-летнюю женщину арестовали на Бали за съемку своих гениталий

Датчанка попала за решетку в Индонезии за съемку своих гениталий на мотоцикле

Фото: Carola Frentzen / Globallookpress.com

Датчанке грозит до десяти лет тюрьмы в Индонезии за съемку порноролика на острове Бали. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Местная полиция рассказала журналистам в понедельник, 5 мая, что 50-летняя гражданка Дании, имя которой не сообщается, может попасть за решетку на длительный срок за нарушение одной из статей закона о порнографии. По словам шефа полиции Бали Стефануса Сатаке Ваю Сетьянто, женщину арестовали, потому что в соцсетях распространилось видео, на котором она демонстрирует гениталии. В ролике женщина задирает юбку и поднимает ногу, показывая свои половые органы, во время езды на заднем сиденье мотоцикла. Следователи выяснили, что видео было снято в декабре 2022 года на острове Семиньяк.

Эта статья говорит о том, что любой человек, который публично демонстрирует наготу, сексуальную эксплуатацию, секс или осуществляет любую другую деятельность порнографического содержания, может быть приговорен к тюремному сроку до десяти лет или штрафу размером в пять миллионов индонезийских рупий (27,5 миллионов рублей)

Стефанус Сатаке Ваю Сетьянтошеф полиции Бали

Представители закона заявили, что мотивы женщины пока неизвестны и расследование продолжается. После допроса иммиграционной службой в апреле женщину передали полиции, в настоящий момент она находится под стражей.

Материалы по теме:
Известный телепроповедник гипнотизировал женщин и заманивал их в секс-секту. Его приговорили к тысячам лет тюрьмы
Известный телепроповедник гипнотизировал женщин и заманивал их в секс-секту.Его приговорили к тысячам лет тюрьмы
28 ноября 2022
«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
«Вы вообще в себе — такое показывать?»Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
14 августа 2022

Глава Агентства Бали по правам человека Ангиат Напитупулу выразил признательность местному сообществу за активную роль в мониторинге ситуации и уведомлении правоохранителей об иностранцах, нарушающих закон. Он добавил, что все сообщения будут рассмотрены, если в них содержатся доказательства.

Остров Бали давно стал популярным местом отдыха, которое привлекает множество туристов со всего мира. Часто иностранцы игнорируют местные законы и традиции, что побудило власти усилить контроль за поведением приезжих. В Индонезии абсолютное большинство населения исповедуют ислам, так что страна отличается консерватизмом законов в отношении секса, алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что голая немецкая туристка попала под арест после того, как ворвалась на сцену храма на Бали во время священнодействия. Она сделала это в знак протеста, поскольку ей отказали в продаже билета на религиозное представление.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
    Экс-разведчик США объяснил причину подрыва Каховской ГЭС
    Назван универсальный овощ для поддержания красоты и здоровья
    ПВО сбила две ракеты Himars над Луганском
    В Новой Каховке восстановили энергоснабжение
    Звезда «Друзей» купил дом в США
    50-летнюю женщину арестовали на Бали за съемку своих гениталий
    Выставленное напоказ нижнее белье стало трендом лета 2023 года
    Цены на газ в Европе взлетели на 21 процент за день
    Дачникам посоветовали бороться с сорняками с помощью соли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.