50-летнюю женщину арестовали на Бали за съемку своих гениталий

Датчанка попала за решетку в Индонезии за съемку своих гениталий на мотоцикле

Датчанке грозит до десяти лет тюрьмы в Индонезии за съемку порноролика на острове Бали. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Местная полиция рассказала журналистам в понедельник, 5 мая, что 50-летняя гражданка Дании, имя которой не сообщается, может попасть за решетку на длительный срок за нарушение одной из статей закона о порнографии. По словам шефа полиции Бали Стефануса Сатаке Ваю Сетьянто, женщину арестовали, потому что в соцсетях распространилось видео, на котором она демонстрирует гениталии. В ролике женщина задирает юбку и поднимает ногу, показывая свои половые органы, во время езды на заднем сиденье мотоцикла. Следователи выяснили, что видео было снято в декабре 2022 года на острове Семиньяк.

Эта статья говорит о том, что любой человек, который публично демонстрирует наготу, сексуальную эксплуатацию, секс или осуществляет любую другую деятельность порнографического содержания, может быть приговорен к тюремному сроку до десяти лет или штрафу размером в пять миллионов индонезийских рупий (27,5 миллионов рублей) Стефанус Сатаке Ваю Сетьянто шеф полиции Бали

Представители закона заявили, что мотивы женщины пока неизвестны и расследование продолжается. После допроса иммиграционной службой в апреле женщину передали полиции, в настоящий момент она находится под стражей.

Глава Агентства Бали по правам человека Ангиат Напитупулу выразил признательность местному сообществу за активную роль в мониторинге ситуации и уведомлении правоохранителей об иностранцах, нарушающих закон. Он добавил, что все сообщения будут рассмотрены, если в них содержатся доказательства.

Остров Бали давно стал популярным местом отдыха, которое привлекает множество туристов со всего мира. Часто иностранцы игнорируют местные законы и традиции, что побудило власти усилить контроль за поведением приезжих. В Индонезии абсолютное большинство населения исповедуют ислам, так что страна отличается консерватизмом законов в отношении секса, алкоголя и наркотиков.

Ранее сообщалось, что голая немецкая туристка попала под арест после того, как ворвалась на сцену храма на Бали во время священнодействия. Она сделала это в знак протеста, поскольку ей отказали в продаже билета на религиозное представление.