Wildberries снял ограничения на вывод средств продавцам с серыми схемами

Wildberries снял ограничения на вывод средств продавцам с серыми схемами продвижения

Российский маркетплейс Wildberries снял временные ограничения на вывод средств из личных кабинетов для продавцов с серыми схемами продвижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ритейлера.

Отмечается, что компания приняла подобное решение в отношении всех продавцов, которых проверяли на предмет использования несанкционированной схемы использования информационных материалов.

Wildberries также планирует предъявить претензии тем, кто получил необоснованную выгоду в силу незаконного использования ресурсов маркетплейса.

Уточняется, что временные ограничения для продавцов будут сняты в течение ближайших суток.

Ранее стало известно, что Wildberries упростил возврат денежных средств за бракованные товары. Как утверждается в сообщении, если покупатель получил продукцию с дефектами, то ее теперь можно вернуть менеджеру пункта выдачи заказов или курьеру, объяснив проблему.

