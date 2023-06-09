В России предупредили о возможности ВСУ использовать биологическое оружие

Военный историк Кнутов: ВСУ могут использовать дроны для переноски биологического оружия

Военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с Ura.ru предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать небольшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для переноски биологического оружия, таким образом распространяя смертельно опасные болезни среди российских солдат.

Он уточнил, что маленькие разведывательные дроны, типа «Шершней», применяются в городской черте и использовались в боях за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), где шли бои за жилые дома и была необходимость понять, занял ли противник ту или иную квартиру или нет.

«Естественно, можно занести с помощью маленьких дронов какую-то смертельно-опасную болезнь на позиции противника и заразить военнослужащих с таким расчетом, что это потом приведет к серьезным заболеваниям», — заявил эксперт.

По его словам, бороться с такими беспилотниками тяжело, поскольку использование антидронового ружья против такого маленького БПЛА почти бессмысленно.

Ранее стало известно, что российские военные завладели оборудование ВСУ, которое необходимо для определения координат операторов БПЛА.