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02:50, 9 июня 2023Мир

Названо время визита госсекретаря США в Китай

Politico: госсекретарь США Блинкен посетит Пекин на следующей неделе
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин на следующей недели, такое время визита называет газета Politico со ссылкой источники.https://www.politico.com/news/2023/06/08/blinken-beijing-trip-cuba-00101152

Отмечается, что в настоящее время детали поездки главы американского внешнеполитического ведомства в Китай прорабатываются.

Также сообщается, что Блинкен планирует посетить Пекин после завершения поездки на Ближний Восток.

ТАСС указал, что в Госдепартаменте США не ответила на просьбу подтвердить информацию газеты. Замглавы пресс-службы ведомства Вендант Пател заявил, что у него нет каких-либо деталей о поездках госсекретаря, которые можно было бы объявить.

Посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило поездку Блинкена в Пекин, пресс-секретарь дипмиссии подчеркнул, что КНР всегда открыта для диалога с Соединенными Штатами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Блинкен посетит Китай в ближайшие недели. Отмечается, что дипломат может приехать для возможных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку Вашингтон стремится возобновить общение.

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    Марина Совина
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