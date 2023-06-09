В Воронеже рядом с местом падения БПЛА нашли металлические шарики

В Воронеже рядом с местом падения БПЛА на жилой дом обнаружили металлические шарики

Рядом с местом падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Воронеже обнаружили металлические шарики. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны небольшие металлические шарики, которые лежат на дороге. Авторы поста предположили, что ими мог быть начинен беспилотник.

Информация о том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник со взрывчаткой, появилась ранее 9 июня. В результате случившегося пострадали три человека — их посекло осколками.

По данным Shot, по меньшей мере десять квартир получили повреждения из-за взрыва, на одном из этажей была разрушена несущая стена. В свою очередь, Baza допустила, что целью беспилотника мог быть воронежский аэродром Балтимор, но летательный аппарат сбился с курса.