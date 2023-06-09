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09:04, 9 июня 2023Наука и техника

Движение тела улучшило зрение у шмелей

В Вюрцбургском университете доказали улучшение зрения шмелей при движении

Фото: Carolien van Oijen / Unsplash

Ученые Вюрцбургского университета (Германия) доказали, что шмели лучше видят во время движения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Уже известно, что у других насекомых бег или полет ускоряет обработку зрительной информации в мозге. В новой работе исследователи впервые доказали, что это также касается обработки стимулов самим зрительным аппаратом.

В ходе эксперимента ученые измерили электрическую активность глаз, определив скорость реакции фоторецепторов шмелей в неподвижном состоянии или при передвижении. При сравнении электроретинограмм оказалось, что ходячие шмели на самом деле обрабатывают визуальную информацию на 20 процентов быстрее, чем сидячие.

При намеренном сокращении летательных мышц температура тела шмелей повышается, что ускоряет протекание биохимических процессов. Одновременное измерение температуры и скорости реакции глаз позволило предположить, что наблюдаемое ускорение обработки визуальной информации может быть результатом повышения температуры тела. Эта связь была доказана в эксперименте, в ходе которого сидячих животных размещали рядом с источником тепла. В этом случае увеличение интенсивности света от тепловой лампы в 14 раз было эквивалентно ходьбе.

Ученые предложили несколько объяснений эффекту. Животные могут разогревать свои летательные мышцы во время бега, чтобы быть готовыми к полету в любое время. В этом случае наблюдаемое увеличение зрительной скорости было бы просто полезным побочным эффектом. Насекомые также могут намеренно ускорять обработку визуальных стимулов, чтобы лучше разглядеть быстро меняющуюся окружающую среду. В полете температура головы шмелей поднимается примерно до 35 градусов Цельсия.

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    Александр Еникеев
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