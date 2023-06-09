Названы причины задержки выхода электропикапа Tesla

Wired: выход электропикапа Tesla Cybertrack задержали из-за многочисленных проблем

Журналисты издания Wired изучили отчет о многочисленных неисправностях автомобилей Tesla Cybertruck. Об этом сообщается на сайте медиа.

В распоряжении специалистов оказался внутренний отчет Tesla, в котором описывался процесс тестирования предсерийной версии пикапа Cybertruck. Документ был датирован 25 января 2022 года. В материале содержалась информация о большом количестве неполадок, связанных с устройством автомобиля.

По словам авторов издания, наличие проблем с управляемостью, торможением, кузовом, шумоизоляцией можно назвать основной причиной задержки выхода на рынок Cybertruck. В частности, в документе говорится, что альфа-версия электропикапа негерметична, шумна, имеет плохую управляемость и торможение. Так, тестировщики обнаружили порядка 21 изъяна, из-за которых автомобиль имеет плохую шумоизоляцию и защиту от попадания влаги. Одной из причин проблем авторы назвали сложную конструкцию транспортного средства.

В плане управляемости модель отличалась чрезмерно резким ускорением и рывками на средней скорости. Во время маневрирования машина «тряслась» и кренилась. Педаль торможения имела слишком большой ход, кузов Cybertruck мог получать повреждения во время совершения поворота на большой скорости. В отчете говорится, что машина не готова к серийному производству и нуждается в доработках.

Анонс Tesla Cybertruck состоялся в ноябре 2019 года. Ранее предполагалось, что модель поступит в продажу в 2021 году, но сроки релиза неоднократно переносили.

В конце мая источники в компании Tesla опубликовали секретные данные, касающиеся проблем системы автопилота. В документе оказалась информация о 2400 проблемах, касающихся произвольного разгона автомобиля, и 1500 отчетов о произвольном торможении.