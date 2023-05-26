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19:32, 26 мая 2023Наука и техника

Секретные данные об автопилоте Tesla оказались в сети

Handelsblatt: опубликовано 100 гигабайт данных, посвященных проблемам автопилота Tesla

Фото: Aly Song / Reuters

Источники в компании Tesla опубликовали секретные данные, касающиеся проблем системы автопилота. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По словам главного редактора сетевого медиа Себастьяна Маттеса, информацию им прислали несколько источников, работающих в Tesla. Архив размером 100 гигабайт содержит тысячи отчетов о проблемах, с которыми сталкивались владельцы электрокаров бренда в процессе работы автопилота. В документе оказалась информация о 2400 проблемах, касающихся произвольного разгона автомобиля, и 1500 отчетов о произвольном торможении.

Инсайдеры рассказали, что данные собирались с начала 2015-го по март 2022 года. В ряде случаев подозрительное поведение автопилота не приводило к ДТП, в других ситуациях автомобили «оказывались в кювете, врезались в стены или другие машины». По словам источников, посвященный проблемам документ является внутренним и описывает, как сотрудники поддержки клиентов должны реагировать на проблемы.

Так, в одной из глав говорится, что заключение о той или иной проблеме запрещается раскрывать, копировать и дословно передавать — даже владельцам электромобилей, которые оказались в ДТП по вине автопилота. «Информация должна быть передана клиенту только устно», — отмечается в сообщении.

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Журналисты Handelsblatt обратились в Tesla за комментарием, но в ответ получили требование удалить «украденные у компании данные» со своего сайта.

В середине мая министр транспорта США Пит Буттиджич призвал Tesla отказаться от позиционирования своих электрокаров как беспилотных. По словам чиновника, ни один из продаваемых на рынке автомобилей в настоящий момент нельзя считать оборудованным полноценной системой автоматического управления.

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Андрей Ставицкий
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