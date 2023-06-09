На Кубе прокомментировали данные о шпионской базе для слежки за США

Замглавы МИД Кубы де Коссио опроверг данные WSJ о военной базе с КНР для слежки за США

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Де Коссио опроверг данные WSJ о строительстве военной базы на территории Кубы для слежки за США.

«Американская газета The Wall Street Journal опубликовала 8 июня абсолютно ложную безосновательную информацию, согласно которой существует соглашение между Кубой и Китаем в военной сфере с целью строительства базы для шпионажа», — заявил он.

Ранее газета написала, что Китай разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США. Сообщалось, что она будет специализироваться на электронной разведке и сможет перехватывать коммуникации на юго-востоке Соединенных Штатов.