ВСУ обстреляли ферму в российском селе

Рогов: ВСУ обстреляли ферму в селе Гусарка Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли фермерское хозяйство «Алоис Агро», расположенное в селе Гусарка Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, обстрел начался в 15:55 мск в пятницу, 9 июня. В результате были разрушены несколько хозяйственных построек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» сбили две ракеты реактивной системы залпового огня Himars в небе над Луганском, выпущенных ВСУ.