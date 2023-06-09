ВСУ обстреляли ферму в российском селе
Рогов: ВСУ обстреляли ферму в селе Гусарка Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли фермерское хозяйство «Алоис Агро», расположенное в селе Гусарка Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам Рогова, обстрел начался в 15:55 мск в пятницу, 9 июня. В результате были разрушены несколько хозяйственных построек. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» сбили две ракеты реактивной системы залпового огня Himars в небе над Луганском, выпущенных ВСУ.