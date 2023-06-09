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18:06, 9 июня 2023Бывший СССР

В Литве вывесят более 30 тысяч флагов Украины

Мэр Вильнюса Бенкунскас: в городе вывесят 33 тысячи флагов Украины к саммиту НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Вильнюсе к саммиту НАТО, который состоится в июле, вывесят 33 тысячи флагов Украины. Об этом заявил мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас, передает ТАСС.

«Очень надеемся на то, что весь Вильнюс — самоуправление, коммерческие структуры, жители — в ту неделю, когда у нас будет проходить саммит НАТО, вывесят не только желто-зелено-красный литовский триколор, но и флаги Украины», — сказал он.

Бенкунскас допустил, что этих флагов будет не менее 33 тысяч в городе. По мнению мэра, так литовская сторона продемонстрирует ее цель, а именно становление Украины 33-м членом Североатлантического альянса.

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    Кристина Есикова
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