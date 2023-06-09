В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс Расписание»: в аэропортах Москвы 9 июня произошла отмена и задержка 20 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 9 июня, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

В Домодедово перенесены вылеты четырех воздушных судов, пять авиарейсов отменены. Во Внуково задержаны пять рейсов, в Шереметьево — шесть.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе. Инцидент произошел с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways. Во время полета у одной из пассажирок рейса начались роды.