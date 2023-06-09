Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:19, 9 июня 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс Расписание»: в аэропортах Москвы 9 июня произошла отмена и задержка 20 рейсов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В трех московских аэропортах в пятницу, 9 июня, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

В Домодедово перенесены вылеты четырех воздушных судов, пять авиарейсов отменены. Во Внуково задержаны пять рейсов, в Шереметьево — шесть.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе. Инцидент произошел с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways. Во время полета у одной из пассажирок рейса начались роды.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    В Румынии назвали бессмысленным оскорблением сокращение посольства России
    Россиянин выложил фото с нацисткой символикой и получил 400 тысяч рублей штрафа
    Названа доля испытывающих сильный стресс на работе россиян
    В России подростки избили незнакомцев за отказ дать закурить
    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
    Строительство российского ледокола отложили из-за санкций
    «Флорида» сократила отставание от «Вегаса» в финальной серии Кубка Стэнли
    Тело женщины нашли после прорыва плотины Каховской ГЭС под Херсоном
    Девушка решила удалить веснушки и осталась с «пищевой пленкой» вместо кожи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.