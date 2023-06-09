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18:05, 9 июня 2023Путешествия

Раскрыты болезненные последствия отсутствия россиян на курортах Греции

Посол РФ в Греции: местные курорты сильно ощутили отсутствие российских туристов

Фото: Pawel Kazmierczak / Shutterstock / Fotodom

Посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что местные курорты сильно ощутили на себе отсутствие российских туристов, которым стало сложнее посещать страну из-за западных санкций. Свое мнение он раскрыл в эфире «России 24».

По словам Маслова, россияне занимали «очень престижную нишу» в сфере туризма Греции. Последствия их отсутствия оказались болезненными для гостиничной сети, местных предпринимателей и владельцев магазинов розничной торговли. Особенно это касается популярных островов Крит и Родос и полуострова Халкидики, считает посол.

Ранее управляющий директор туроператора Tez Tour Димитрис Харитидис заявил, что в Греции соскучились по российским туристам и ждут их на местных курортах. Он отметил, что российские туристы интересуются историей страны, ездят на экскурсии, ходят в таверны и занимаются шопингом.

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    Зарина Дзагоева
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