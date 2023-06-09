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20:22, 9 июня 2023Спорт

Промоутер Джошуа высказался об организации поединка против Уайлдера

Эдди Хирн заявил, что у Джошуа есть предложения из Саудовской Аравии по бою с Уайлдером
Эдди Хирн

Эдди Хирн. Фото: Nathan Stirk / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, высказался об организации поединка спортсмена против американца Деонтея Уайлдера. Слова Хирна приводит YouTube-канал iFL TV.

«Саудовская Аравия? Да, у нас есть оттуда предложение по бою с Уайлдером, но контракт еще не составлен. Ждем», — отметил промоутер.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

33-летний Джошуа в профессиональной карьере одержал 25 побед и потерпел три поражения. У 37-летнего Уайлдера в зачете 43 победы, 42 из которых добыты нокаутом, два проигранных боя и одна ничья.

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    Ксения Курашкина
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