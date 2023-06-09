Миру предрекли высокую инфляцию из-за скачка цен на нефть

Экономист Ачкасов предрек высокую инфляцию в 2025-26 годах из-за скачка цен на нефть

Управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов заявил, что через несколько лет мировой экономике грозит высокая инфляция. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Экономист предрек миру высокую инфляцию в 2025-26 годах из-за скачка цен на нефть. По его мнению, только в 2023 году ведущие центробанки ввели меры, замедляющие темпы роста стоимости товаров. Он подчеркнул, что вторая половина 2023 года может стать поворотным моментом для облегчения денежно-кредитной политики, включая снижение процентных ставок. Однако эта тенденция может стать временной.

«Резкий рост цен, в частности на продовольствие, указывает на то, что инфляция никуда не уходит. В 2025-2026 годах ожидается возвращение более высоких уровней инфляции — 5-7 процентов в сравнении с ожидаемым коридором 4-5 процентов в 2023–м, если смотреть на экономику США», — отметил Ачкасов.

Ранее в Центробанке России заявили, что годовая инфляция начнет повышаться с мая. Это связано с тем, что весной 2023 года показатель упал до рекордно низких значений за счет эффекта высокой базы. В начале мая инфляция в стране замедлилась до 2,3 процента годовых. Этот результат стал самым низким в Европе, отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин.