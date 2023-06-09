Посла Японии вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Японии Кодзуки из-за поставок военной техники Украине

Посол Японии Тоехиса Кодзуки был вызван в МИД России из-за решения Токио начать поставки военной техники Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.

«Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий», — отметили в министерстве.

В свою очередь, Кодзуки сообщил российской стороне, что Токио считает причиной нынешней ситуации «действия России на Украине», говорится в заявлении японского посольства, поступившего в «Ленту.ру». Дипломат добавил, что попытки российской стороны переложить ответственность на Токио «совершенно необоснованы и абсолютно неприемлемы».