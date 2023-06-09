Деньгам для охраны природы в России нашли новое применение

Средства для охраны природы в России предложили тратить на канализацию

В России предназначенным для охраны природы средствам нашли новое применение. Эти деньги захотели тратить на обслуживание и ремонт канализации, а также на строительство очистных сооружений, пишут «Известия».

С таким предложением к вице-премьеру Виктории Абрамченко обратилось Архангельское областное собрание депутатов. Один из авторов инициативы, губернатор региона Александр Цыбульский отметил, что на техническое обслуживание и капитальный ремонт централизованных бытовых и прочих систем водоотведения в Архангельской области требуется около 30 миллиардов рублей.

Сейчас средства на охрану окружающей среды можно использовать лишь на предотвращение уже нанесенного водоемам ущерба. Однако Цыбульский убежден, что для уменьшения загрязнения рек необходим комплекс мер — не только устранение причиненного вреда, но и недопущение попадания неочищенных сточных вод.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения одобряют предложение депутатов. В организации добавили, что предлагали подобную возможность еще с момента разработки концепции целевого использования «окрашенных» платежей. Как пояснил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук, речь идет об отчислениях в бюджет на охрану окружающей среды, которые делает каждое промышленное предприятие страны. Специалист также считает, что водоканалы смогут получить дополнительное финансирование в размере 5-10 миллиардов рублей без нагрузки на тарифы для населения.

Ранее в России захотели запретить выбрасывать одежду в мусорные баки — с такой инициативой выступили в Российском экологическом операторе. Специалисты вместо этого советуют сдавать старые вещи в розницу. Для этого в магазинах, которые продают текстиль, установят специальные контейнеры. Такой подход к утилизации одежды должен благоприятно сказаться на экологии.