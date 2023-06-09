Приплывшие из Херсонской области в Одессу каркасы домов попали на видео

Приплывшие к пляжу возле Одессы каркасы домов из Херсонской области попали на видео

Каркасы домов, которые, предположительно, смыло потоками воды в Херсонской области после наводнения от разрушения Каховской ГЭС, приплыли к пляжу в украинской Одессе. Внимание на произошедшее обратили в Telegram-канале РБК.

Попавший на видео инцидент произошел в пятницу, 9 июня. На снятой очевидцем записи можно увидеть, как два каркаса малоэтажных домов высотой в несколько этажей без крыш плывут по морю на некотором расстоянии друг от друга.

Ранее в тот же день стало известно, что к черноморскому побережью Одессы прибило личные вещи жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения — крышу дома, холодильник, диван и другие. На записи можно наблюдать, как они плавают на поверхности грязной и мутной от веток и мусора воды недалеко от берега.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целью произошедшего желание Украины лишить Крым воды.