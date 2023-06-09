Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:41, 9 июня 2023Мир

Лавров напомнил Западу и ООН об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ

Лавров: на Западе и в ООН никто не вспоминает об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

На Западе и в секретариате ООН никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом напомнил западным странам глава российского МИД Сергей Лавров, его комментарий опубликовал журнал «Международная жизнь».

Министр ответил на заявления западных политиков о том, что неважно, кто взорвал Каховскую ГЭС. «Единственная причина, почему это произошло – "вторжение" России на Украину. Дескать, если бы этого не было, то все было бы хорошо», — отметил он.

При этом Лавров подчеркнул, что никто на Западе и в ООН не вспоминает о том, что с начала лета 2022 года Киев продолжал обстреливать станцию с использованием РСЗО Himars из США. «Мы официально, еще прошлой осенью, привлекали внимание ООН к декларировавшимся планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, но руководство ООН озиралось на Запад, а тот командовал не реагировать», — заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство запускает программу помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС. Ранее он отмечал, что что ситуация вокруг гидроэлектростанции серьезная, но основания для паники сейчас нет.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали три крупных российских города. Что об этом известно?
    Дженнифер Лоуренс отреагировала на критику ее сланцев на Каннском кинофестивале
    Ремонт в психбольнице Кащенко возмутил петербуржцев
    Названы способы уберечь деньги от кражи в отпуске
    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне
    ЦБ оценил идею распространить ипотеку на «вторичку»
    Цены на кофе побили многолетний рекорд
    Тренер российского дзюдоиста оценил решение присудить ему золото чемпионата мира
    У собаки и ее хозяина одновременно выявили рак почки
    Ким Кардашьян сделала неожиданное признание о своей сексуальной жизни
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.