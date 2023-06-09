Лавров напомнил Западу и ООН об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ

Лавров: на Западе и в ООН никто не вспоминает об обстрелах Каховской ГЭС со стороны ВСУ

На Западе и в секретариате ООН никто не вспоминает о многократных обстрелах Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом напомнил западным странам глава российского МИД Сергей Лавров, его комментарий опубликовал журнал «Международная жизнь».

Министр ответил на заявления западных политиков о том, что неважно, кто взорвал Каховскую ГЭС. «Единственная причина, почему это произошло – "вторжение" России на Украину. Дескать, если бы этого не было, то все было бы хорошо», — отметил он.

При этом Лавров подчеркнул, что никто на Западе и в ООН не вспоминает о том, что с начала лета 2022 года Киев продолжал обстреливать станцию с использованием РСЗО Himars из США. «Мы официально, еще прошлой осенью, привлекали внимание ООН к декларировавшимся планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, но руководство ООН озиралось на Запад, а тот командовал не реагировать», — заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство запускает программу помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС. Ранее он отмечал, что что ситуация вокруг гидроэлектростанции серьезная, но основания для паники сейчас нет.