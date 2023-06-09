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13:58, 9 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о неудачной попытке ВСУ провести ротацию в Марьинке

Советник главы ДНР Гагин сообщил, что ВС России разбили резервы ВСУ в Марьинке в мае

Фото: РИА Новости

Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию в Марьинке месяц назад. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Где-то около месяца назад была серьезная операция: противник пытался ротировать свою десантно-штурмовую бригаду, которая находилась в Марьинке, планы о ротации стали известны нашей разведке, и как раз в момент ротации, рано утром, когда подошли резервы (ВСУ), мы нанесли удар», — рассказал Гагин.

По его словам, артиллерией были уничтожены личный состав и техника, пришедшие на ротацию. «То есть были сорваны планы по замене военнослужащих, которые достаточно долго находились в состоянии боя», — сказал советник врио главы ДНР.

На сегодняшний день, по словам Гагина, российские силы успешно отбивают атаки противника.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что чеченские подразделения очень серьезно потеснили ВСУ в Марьинке. По его словам, город является одним из самых горячих направлений.

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    Алевтина Запольская
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