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06:32, 10 июня 2023Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о лечении ангины

Диетолог Стародубова развеяла миф о лечении ангины мороженым

Фото: Kateryna T / Unsplash

Употребление мороженого при ангине не рекомендовано, заявила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Популярный миф о лечении горла таким образом она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Острый тонзиллит или ангина — это острое инфекционное заболевание, которое вызывают стрептококки, реже другие микроорганизмы и вирусы, сообщила специалист. Оно характеризуется воспалительными изменениями в лимфоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах.

«Питание при остром тонзиллите обязательно должно входить в комплекс лечебных мероприятий, помогающих организму справиться с заболеванием, уменьшить симптоматические проявления, предотвратить развитие осложнений и способствовать скорейшему выздоровлению. Мороженое в этот рацион не входит. Холодные продукты могут лишь в небольшой степени снять воспаление и оттек, но никаким образом не могут повлиять на выздоровление», — обратила внимание врач.

Она уточнила, что лечение любых заболеваний должно быть комплексным. А рекомендации по питанию будут зависеть от тяжести заболевания, стадии его протекания, наличия или отсутствия осложнений и сопутствующих заболеваний. По словам Стародубовой, их дает лечащий врач, однако можно сформулировать некоторые общие принципы.

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Правильное питание при ангине

Прежде всего, при ангине стоит исключить продукты и блюда, оказывающие раздражающее действие на слизистую оболочку. В частности, специалист посоветовала убрать из рациона острые приправы и специи, пищу с высоким содержанием органических кислот. Следует ограничить и употребление трудноперевариваемых продуктов и блюд: жирное и жареное, соленья, маринады, копчености, кондитерские изделия с кремом. Кроме того, отказаться от употребления алкоголя, который оказывает токсическое и, в принципе, негативное влияние на наш организм.

В рационе должны преобладать легкоусвояемые продукты. При сильных болях в горле пищу рекомендуется дополнительно измельчать или протирать до мягкого кашицеобразного состояния

Антонина Стародубовадиетолог

Также, по словам врача, необходимо соблюдать режим питания: принимать пищу небольшими порциями, пять-шесть раз в день. Рацион питания должен быть разнообразным и включать все основные группы продуктов.

Людям с различными хроническими заболеваниями, в том числе страдающим хроническими заболеваниями ЛОР-органов не в острой форме специалист рекомендовала проконсультироваться с врачом по вопросу употребления мороженного.

Ранее доктора из Бразилии уволили после того, как он прописал больному девятилетнему пациенту мороженое и видеоигры. Мальчик жаловался на боли в горле и тошноту.

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    Екатерина Смирная
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