Сиделка украла у российского пенсионера около миллиона рублей

В Петербурге сиделка сняла со счета 81-летнего пенсионера около миллиона рублей и скрылась

В Санкт-Петербурге 56-летняя сиделка украла у 81-летнего пенсионера около миллиона рублей и скрылась. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина оформил на женщину доверенность и позволил ей пользоваться его банковской картой. Однако, когда мужчина проверил свой счет, то не нашел на нем более 970 тысяч рублей. Предположительно, деньги сиделка сняла в ноябре-декабре 2022 года. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Полиция устанавливает местоположение женщины. Известно, что она является гражданкой одного из среднеазиатских государств.

Ранее сообщалось, что полиция нашла москвича, укравшего электросамокат за 480 тысяч рублей, пока хозяин ел шаурму.