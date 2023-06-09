В России создали скоростную систему передачи данных для кораблей

«Ростех» начал серийное производство оборудования для корабельной системы передачи данных

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») запустил серийное производство оборудования для высокоскоростной многоканальной системы передачи данных. Разработка предназначена для надводных кораблей и береговых объектов силовых ведомств. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

Отмечается, что в отличие от существующих аналогов, новое оборудование обеспечивает круглосуточную работу в помехо- и разведзащищенных режимах. «Аппаратная стойка высокоскоростной многоканальной системы передачи данных (АС "Нептун-ВМСПД"), разработанная инженерами НИИ "Нептун" холдинга "Росэлектроника", обеспечивает образование помехозащищенных адаптивных радиолиний в коротковолновом диапазоне», — говорится в сообщении госкорпорации.

Там отметили, что благодаря компоновке в единой аппаратной стойке оборудование обеспечивает одновременную работу до восьми независимых каналов на прием и до четырех — на передачу. Использованные технические решения позволяют оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям радиосвязи.

АС «Нептун-ВМСПД» обеспечивает прием и передачу цифровых данных, в том числе в режиме потока, на скоростях до 19,2 килобита в секунду в одном канале. Скорость можно увеличить одновременным применением до четырех независимых каналов.

«На сегодняшний день на рынке отсутствует оборудование с аналогичными техническими характеристиками. Серийные образцы уже поставляются заказчикам», — сказал временный гендиректор НИИ «Нептун» Сергей Помазунов.

В апреле в «Ростехе» сообщили, что специалисты «Росэлектроники» создали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения.