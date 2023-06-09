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18:38, 9 июня 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов сотрудничество в сфере безопасности

Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Рютте подготовку украинских пилотов
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сотрудничество в сфере безопасности и подготовку украинских пилотов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Обсудили продолжение сотрудничества в сфере безопасности, в частности по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины», — рассказал глава государства детали телефонного разговора. Кроме того, политики скоординировали позиции перед встречей в формате «Рамштайн».

Кроме того, Зеленский проинформировал Рютте о текущей ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и об обстановке на фронте. Президент Украины также поблагодарил премьера Нидерландов за предоставленную помощь.

Ранее Амстердам выразил готовность помочь Киеву в преодолении последствий наводнения после разрушения Каховской ГЭС. Как сообщалось, Нидерланды намерены отправить Украине помощь, а также спасательное оборудование общей стоимостью более 500 тысяч евро.

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    Кристина Есикова
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