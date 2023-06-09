Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра

Собянин заявил, что рассчитывает на поддержку всех москвичей на предстоящих выборах

Действующий московский градоначальник Сергей Собянин выразил надежду, что жители столицы поддержат его на грядущих выборах мэра Москвы. Об этом он написал в своем личном блоге.

По словам Собянина, он принял ответственное решение снова баллотироваться на этот пост. Он отметил, что в условиях санкционной войны нужно направить все силы и весь опыт на то, чтобы поддержать и развивать экономику столицы. «От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» — написал Собянин.

Ранее стало известно, что секретари первичных отделений «Единой России» единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. В ходе конференции московского отделения партии его секретарь Петр Толстой высоко оценил вклад градоначальника в развитие столицы.

Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.