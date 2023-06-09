Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
Действующий московский градоначальник Сергей Собянин выразил надежду, что жители столицы поддержат его на грядущих выборах мэра Москвы. Об этом он написал в своем личном блоге.
По словам Собянина, он принял ответственное решение снова баллотироваться на этот пост. Он отметил, что в условиях санкционной войны нужно направить все силы и весь опыт на то, чтобы поддержать и развивать экономику столицы. «От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра. Рассчитываю на вашу поддержку, москвичи!» — написал Собянин.
Ранее стало известно, что секретари первичных отделений «Единой России» единогласно поддержали выдвижение Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. В ходе конференции московского отделения партии его секретарь Петр Толстой высоко оценил вклад градоначальника в развитие столицы.
Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Выборы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.