Пушилин заявил о поощрении Западом пыток в тайных тюрьмах на Украине

Пушилин заявил, что Запад поощряет все действия Киева, включая пытки в тайных тюрьмах

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад поощряет все действия Киева, включая пытки людей в тайных тюрьмах, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2021 году управление Верховного комиссара по правам человека (ВКПЧ) ООН зафиксировало 30 тайных тюрем на территории оставшейся части Украины. Однако это, по словам Пушилина, не привело ни к каким действиям и стало лишь фиксацией факта.

Врио главы ДНР заявил, что существование таких тюрем нарушает Женевскую конвенцию от 1949 года и все права человека. «Это пытки, это издевательства, причем как над гражданскими лицами, так и над военнослужащими», — объяснил политик.

Пушилин добавил, что по военным преступлениям украинских военных в ДНР проходят судебные разбирательства, и ни один из них не должен уйти от наказания.

В мае постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Украине, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта и делает западные страны соучастниками преступлений Киева.