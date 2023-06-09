Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:26, 9 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о поощрении Западом пыток в тайных тюрьмах на Украине

Пушилин заявил, что Запад поощряет все действия Киева, включая пытки в тайных тюрьмах
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Запад поощряет все действия Киева, включая пытки людей в тайных тюрьмах, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 2021 году управление Верховного комиссара по правам человека (ВКПЧ) ООН зафиксировало 30 тайных тюрем на территории оставшейся части Украины. Однако это, по словам Пушилина, не привело ни к каким действиям и стало лишь фиксацией факта.

Врио главы ДНР заявил, что существование таких тюрем нарушает Женевскую конвенцию от 1949 года и все права человека. «Это пытки, это издевательства, причем как над гражданскими лицами, так и над военнослужащими», — объяснил политик.

Пушилин добавил, что по военным преступлениям украинских военных в ДНР проходят судебные разбирательства, и ни один из них не должен уйти от наказания.

В мае постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Украине, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта и делает западные страны соучастниками преступлений Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.